Tenhle andílek se rozhodně nestydí! Modelka nakrucovala svůj zadeček v tangách

Candice Swanepoel Profimedia.cz

Na svůj instagramový účet si přidala sérii fotek z focení nových plavek ze své vlastní kolekce. Na její postavě rozhodně není vidět, že by za sebou měla dvě těhotenství. Starší syn Anaca oslaví letos na podzim třetí narozeniny a mladšímu Arielovi bude v červnu rok. Modelka se vyjádřila, že starost o dvě děti dostane člověka rychle zpátky do formy, ale i tak cvičí až čtyřikrát do týdne, aby byla připravená na další show Victoria´s Secret.

Candice je jedna z mála mladších modelek, které mají dlouhodobý pevný vztah. Kráska z Jihoafrické republiky je se svým partnerem Hermannem Nicoli od roku 2005. ■