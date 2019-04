Po 30 letech znovu spolu! Ve filmu Když Harry potkal Sally předvedla Meg Ryan nejlepší filmový orgasmus

Meg Ryan a Billy Crystal Foto: Super.cz/Profimedia.cz

Na zahájení filmového festivalu klasické kinematografie byli pozváni i Meg Ryan (57) a Billy Crystal (71), jejichž film Když Harry potkal Sally slaví letos třicet let od premiéry.

Film byl komerčně nejúspěšnější romantickou komedií 80. let. Asi nejzásadnějším momentem filmu se stal předstíraný orgasmus Meg Ryan, která jej svému hereckému protějšku předvedla v restauraci u oběda.

Tato scénka rozesmívá lidi dodnes a hláška „Dám si to, co ona“ kterou řekla paní v restauraci, sedící vedle a pozorující herečku při slastném orgasmu se dostala do TOP 100 filmových hlášek vyhlášených Americkým filmovým institutem.

V restauraci, kde se scéna s orgasmem natáčela si dodnes můžete dopřát jídlo u stolu, kde seděl Harry se Sally. Tento stůl je označený velkou tabulí a lidé se u něj fotí v pozicích jako ve filmu. Některé filmové momenty se stanou nestárnoucí klasikou, stejně jako tento filmový pár. ■