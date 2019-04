Půjdou koncerty a divadlo stranou? Milana Peroutku čeká kvůli moderování Snídaně změna

Peroutka s youtuberkou Shopaholic Nicol Foto: archiv TV Nova

Dostat do života hudebníka a herce pravidelný řád bude oříšek. Milan Peroutka (29) je sice díky své práci zvyklý na ledacos, ale rozhodně do práce nevstává se slepicemi. To se mu díky nové pracovní nabídce změní. Jako nový moderátor Snídaně s Novou si bude muset nařizovat budíček na čtvrtou hodinu ranní.