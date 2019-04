Prohlášením o plánování miminka si zavařila: Takhle Veronika Arichteva reaguje na časté dotazy ohledně těhotenství

Veronika Arichteva je teď v jednom kole. Michaela Feuereislová

„Už ani nevím, co na to odpovídat. Já si myslím, že až budu těhotná, tak se to na mně pozná a možná se tím i pochlubím, ale zatím tomu tak nějak pořád nechávám volný průběh,“ přiznala Super.cz herečka, která má teď práce nad hlavu, a tak nemá na nic jiného ani pomyšlení.

Kromě herectví se věnuje ještě částečně triu 3v1, v kterém působí společně s Martinou Pártlovou (39) a Nikol Štíbrovou, (32) a po StarDance jí ještě přibyly taneční nabídky. „Na nic jiného nemám už moc čas. Teď zároveň zkouším dvě představení Medu a Shakespearovské slavnosti a vzhledem k tomu, že mají premiéru den po sobě, tak se logicky zkouší ve stejný čas do konce června. Takže trochu nevím, kde mi hlava stojí. Ale dělám to ráda,“ vysvětlovala Super.cz Veronika v nákupní galerii Myslbek, kde právě probíhala módní akce Shopping Fever, jíž se stala ambasadorkou.

K takové spolupráci byla přizvána coby influencerka, ona sama se tak ale úplně necítí. „Vnímám se jako herečka, ale nebudu popírat, že se na mém profilu neobjevujou reklamy nebo spojení s nějakými značkami. To si myslím, že už k tomu tak nějak patří, ale snažím se vždycky ty věci, co dávám na svůj Instagram, aby byly součástí mého života. Není to tak, že mi někdo pošle kartáček na zuby a já ho tam nasdílím, aniž bych ho používala,“ řekla Arichteva. ■