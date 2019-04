Skvělá postava do plavek? Nechte se inspirovat!

Léto klepe na dveře a vy toužíte vypadat dobře v plavkách. Nemusíte mít zrovna postavu modelky, abyste zazářila na pláži. Sexy postavu do plavek může mít bez obav kdokoliv. Nestresujte se tím, co budete nosit u vody. Dávno už nezáleží na tvaru nebo velikosti, výběr plavek nemusí být noční můrou. Existuje několik modelů, které vás naučí milovat vaše křivky a my je pro vás našli právě včas.

Dámské dvoudílné plavky Lyda Všechny ženy plných tvarů si zajisté zamilují tyto dvoudílné plavky, které staví na jednoduchosti. Vrchní nastavitelný díl je obohacen výztuží pro udržení tvaru, lze ji jednoduše vyjmout díky otvorům v podšívce košíčků. Ramínka podprsenky dovolují regulovat jejich délku, stejně je řešen i obvod plavek. Perfektně padnoucí spodní díl plavek pomůže zamaskovat menší nedostatky v oblasti bříška. Pokud máte rádi pohodlí, tyto plavky v retro vintage stylu jsou jasnou volbou. Koupit nyní na Postovnezdarma.cz

Dámské bikiny s push up efektem Klasické bikiny jsou nejžádanějším kouskem oblečení každé sezóny. Tento plavkový komplet tvoří vyztužená plavková podprsenka s push-up polštářky, které dodají objem vašemu dekoltu, efektivně vyplní a zpevní prsa. Kalhotky jsou provedeny v klasického střihu. Podprsenka má nižší střed, který je zdoben nápaditým krystalem. Ramínka podprsenky jsou výškově nastavitelná. Tento model je evergreenem a vždy žhavou trefou do černého. Koupit nyní na Postovnezdarma.cz

Dámské plavky Salome Jednodílné plavky neodhalují zbytečně moc a zároveň dokonale zdůrazní ženskou siluetu. Zvolením tohoto modelu nikdy nemůžete šlápnout vedle. Luxusní plavky Salome s výstřihem na zádech a exotickým potiskem jsou zaručeným komfortem v letních dnech. Košíčky plavek jsou jemně vyztužené, ramínka plavek nejsou nastavitelná a nelze je odepnout. Plavky jsou vhodné pro všechny ženy, které nedají dopustit na trendy klasiku s příměsí exotiky. Koupit nyní na Postovnezdarma.cz

Dámské tankiny Bridget Tankiny volně zakrývají horní část těla, lichotí každé postavě a jsou až překvapivě pohodlné. Mají univerzální využití pro sportovní aktivity i volný den na pláži. Dvoudílné tankiny Bridget mají originálně řešená ramínka, které lze dle potřeby nastavit, podprsenková část je lehce vyztužena a prsa jsou podepřena všitou vycpávkou. Součástí tankin jsou plavkové kraťasy. Ať už chcete zakrýt nedokonalosti, či si pohodlně zasportovat a přesto se dokonale opálit, Bridget jsou volbou číslo jedna. Koupit nyní na Postovnezdarma.cz