Miss z roku 2007 se pochlubila otcem i krásnou maminkou. Po zrušených zásnubách má důvod k úsměvu

Kateřina Sokolová po boku svých rodičů

Na výstavě obrazů s názvem Co zrcadlí autismus nemohl chybět její tatínek Jan, který s ní nadační fond založil, a objevila se zde také modelčina maminka Vladimíra. Přítomnost rodičů by se mohla zdát jako samozřejmá věc, kdyby nebyli už řadu let rozvedení.

„Je to asi poprvé, co jsem na akci, kde jsou oba moji rodiče,” usmívá se Kateřina a zdůvodnila přítomnost své maminky. „Když jsme včera přišly do galerie a vybalovaly jsme obrazy, byla dojatá z textů, které si na nich přečetla. Musela tady zůstat a jela domů na Moravu o den později,” usmívala se Kateřina.

K práci pro dobrou věc bývalou královnu krásy motivuje její bratr Radovan. „Bráška trpí těžkou formou autismu. Když jsme zjistili jeho diagnózu, tak jsme si s tátou řekli, že bychom rádi usnadnili život rodinám, které mají podobný osud,” dodala Kateřina Sokolová.

Ta se nedávno rozešla s partnerem Pavlem, s nímž byla dokonce zasnoubená. ■