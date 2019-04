Stella Zázvorková (✝83) se musela vyrovnat s nezájmem vlastní matky i smrtí jediného dítěte (✝15)

Stella Zázvorková Profimedia.cz

Diváky si Stella Zázvorková získala především svou nezaměnitelnou interpretací komediálně laděných postav. Její televizní filmy, ať už je to Medvěd (1961) nebo Uspořená libra (1963), i celovečerní snímky Utrpení mladého Boháčka (1969), Jak utopit dr. Mráčka aneb Konec vodníků v Čechách (1974), Co je doma, to se počítá, pánové (1980), Kolja (1996), Pelíšky (1999) či Babí léto (2001) mají dodnes spokojené publikum.

Pro matku byla jedním velkým zklamáním

Národem milovaná herečka se narodila 14. dubna 1922. Její krásná a noblesní matka si vysnila, že dcera bude dlouhonohá blondýna stejně jako hrdinka Flammarionova románu, a proto ji po ní pojmenovala. Jenže tato vize se nenaplnila, a Stella tak musela už odmalička čelit matčiným výtkám, že není dost hezká. Často slýchala větu: „Nejsi ani stín mé krásy!“ a objetí nebo mazlení se od matky nikdy nedočkala. Lásku našla jen u otce, známého architekta Jana Zázvorky. Vřelý vztah udržovala po celý život i se svým bratrem.

Svou životní lásku potkala v divadle

Rodiče si představovali, že jejich vzdělaná dcera bude vykonávat nějakou solidní profesi. Zejména matka považovala herectví za podřadné. Jenže Stella měla svou hlavu a po absolvování jazykového gymnázia se vydala zkusit štěstí do herecké školy v Divadle E. F. Buriana. Brzy ukázala svůj talent a získala tu stálé angažmá. Bohužel, její slibně rozjetou kariéru přerušila válka - nacisté totiž divadlo zavřeli. V roce 1941 založila skupinka herců na pražské Národní třídě divadlo Větrník a Stella v něm našla nejen řadu celoživotních přátel, ale i osudovou lásku, kolegu Miloše Kopeckého (†73).

Čelila noční můře všech rodičů – smrti dítěte

Jejich svatba v roce 1946 se nesla v duchu švejkovské recese, takže ženich dotlačil nevěstu k oltáři na invalidním vozíku. Záhy se jim narodila dcera Jana (†15), ale sukničkáři Kopeckému věrnost ani zodpovědnost nic neříkaly. Proto není divu, že se po roce rozvedli. Zázvorková se pak už nikdy nevdala. Jak sama mnohokrát řekla, Kopecký ji poznamenal rukou mistra a žádný jiný chlap ho už nemohl překonat. Také na zvonku měla až do své smrti štítek se jménem Zázvorková - Kopecká.

V roce 1961 čelili oba nepopsatelné tragédii, kdy dcera spáchala demonstrativní sebevraždu. Pustila si plyn v domnění, že ji matka najde včas. Jenže Zázvorková se zrovna ten večer zdržela, zapovídala se s kolegyní Natašou Gollovou (†73). Pozdní příchod domů si pak vyčítala až do konce života.

Co ve scénáři nebylo

Exmanželé udržovali přátelský vztah i po rozvodu a objevili se spolu také v několika filmech, například v Zítra to roztočíme, drahoušku…! (1976) nebo v seriálu Nemocnice na kraji města (1978). Zde hrál Kopecký doktora Štrosmajera a Zázvorková arogantní zelinářku Dobiášovou. V jedné scéně na ni postava MUDr. Štrosmajera zařve: „Vy krávo nebeská!“, což ale ve scénáři nebylo. Herec dostal napomenutí, aby si spor s exmanželkou vyřešil mimo natáčecí plac. Jenže oba se tomu smáli. Kopecký to totiž řekl v žertu, protože takový byl způsob jeho humoru. A jeho hláška nakonec v seriálu zůstala.

Doufala, že si ještě zahraje

Oblíbená herečka byla také velkou milovnicí dobrého jídla a pití, své přátele ráda hostila a napsala dokonce i kuchařku Se Stellou v kuchyni. Ke konci života ji trápily problémy s kyčlemi, zjistili jí i srdeční arytmii, ale přesto doufala, že si ještě zahraje v nějakém filmu, což zmínila krátce po svých 83. narozeninách. Bohužel už to nestihla, zemřela 18. května 2005. Příčinou smrti byl infarkt. Poslední roli ztvárnila ve filmu Hrubeš a Mareš jsou kamarádi do deště (2005). ■