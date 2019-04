Dala sice přednost herectví, v plavkách ale hvězda 90. let vypadá i dnes fantasticky

Laetitia Casta nafotila plavkovou kampaň. Profimedia.cz

Casta se v posledních letech profiluje především jako herečka, ale křivky, které ji v devadesátkách dostaly na obálky časopisů Cosmopolitan, Rolling Stone, Elle nebo Vogue a na přehlídky Victoria´s Secret, Jean-Paul Gaultier, Chanel, Roberto Cavalli nebo Yves Saint Laurent, jsou jí stále vlastní. A značky, které ji k práci osloví, tak nemohou udělat chybu. Casta ví přesně, co se od ní očekává, i jako čtyřicátnice si je jistá v kramflecích a vedle o 13 let mladší modelky vypadá skvěle, jak můžete posoudit na fotkách.

Začátky hereckých aktivit Laetitie Casty sahají do konce 90. let. Filmové publikum ji může znát z filmů Asterix a Obelix (1999), Serge Gainsbourg (2010), v němž ztvárnila Brigitte Bardot, Smrtelné lži (2012) či nejnověji Věrní nevěrní (2018). Do toho ji obsadil její manžel, herec a režisér Louis Garrel.

Casta je trojnásobnou matkou. S francouzským fotografem Stéphanem Sednaouiem má dceru Sahteene a s italským hercem Stefanem Accorsim má syna Orlanda a dceru Athenu. ■