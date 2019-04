Kruhy pod očima, žádný make-up: Topmodelka Pavlína Pořízková (54) odhalila svou pravou tvář

Takto vypadá nalíčená. Uvnitř článku uvidíte, jak vypadá bez make-upu. Profimedia.cz

Pokud ale zrovna odloží líčidla, téměř byste ji nepoznali. Pavlína odkryla svou přirozenou tvář a ukázala unavené kruhy pod očima. Dokázala tak, že se obejde bez výdobytků estetické medicíny.

„Je mi 54 let a jsem na to pyšná! Lidi, tohle je to pravé já, žádné výplně, žádný botox, žádný make-up,“ napsala pod snímek své skutečné tváře někdejší topmodelka, která se fanouškům nedávno ukázala nahoře bez.

Pavlína Pořízková se ukázala bez make-upu.

Rodačka z Prostějova zdobila titulní stránky prestižních časopisů už v 80. letech. O pracovní zakázky ale nemá nouzi ani dnes. ■