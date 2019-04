Syn Garyho Oldmana je hezoun. Dal to dohromady s dětskou hvězdou s českými kořeny

Charlie Oldman s herečkou Kiernan Shipka Profimedia.cz

Z Charlieho Oldmana vyrostl pohledný mladík, jenž našel uplatnění v módní branži. Objevil se na přehlídce a v kampani značky Dolce & Gabbana i na stránkách módních magazínů.

A podle všeho jeho kouzlu podlehla i devatenáctiletá herečka Kiernan Shipka, kterou mohou znát televizní diváci ze seriálu Šílenci z Manhattanu, v němž už jako malá holka hrála dceru hlavního hrdiny. Aktuálně působí v seriálu Chilling Adventures of Sabrina, hraje hlavní roli čarodějky Sabriny, a na kontě má i několik filmů.

V úterý se Oldman a Shipka objevili na afterparty po premiéře dokumentu Be Natural: The Untold Story of Alice Guy-Blaché. Spekulace o vztahu ale rozvířili už před měsícem, když spolu byli vyfocení na večeři v restauraci.

V životopisech mladé herečky, včetně toho na mezinárodní filmové databázi (imdb), se lze dočíst, že má po otci české kořeny. John Young Shipka má mít napůl český původ (z druhé půle pak německo-anglicko-skotsko-francouzský). ■