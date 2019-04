Za tuto fotku to Dominika Myslivcová pěkně schytala: Z čeho ji fanoušci obvinili?

Dominika Myslivcová svým příspěvkem z dovolené vzbudila rozruch. Foto: Instagram D. Myslivcové

Česká Barbie Dominika Myslivcová (24) se na sociálních sítích ráda chlubí svým životem v luxusu. Ne každému se ale její příspěvky líbí, a tak se blonďatá sexbomba občas dočká i velmi nepříjemné kritiky. Za novou fotku z dovolené to ale od fanoušků teprve pěkně schytala.

Před pár dny vycestovala do Thajska, kde se rozhodla svou dovolenou užít. Nejprve poslala pár žhavých pozdravů z bazénu na terase hotelu, později se pochlubila bohatou snídaní na pláži a přidala i legrační historku, jak se omylem stala svědkyní erotické show.

Nevynechala ani jízdu na ochočeném slonovi a o tento zážitek se také vzápětí podělila na Instagramu. „Netřeba slov, prostě tohle byl nepopsatelný zážitek!“ tetelila se blahem blogerka posedlá růžovou barvou. To ale ještě netušila, jakou vlnu nevole její fotka, na níž pózuje na hřbetu slona, vzbudí.

„Příště až se rozhodneš do něčeho vrazit peníze, tak si o tom něco zjisti. Soudím, že v tomto případě jsi zaplatila za týrání nevědomky. Slon, na kterým jsi jela, byl jako malé mládě odtržen od matky a držen v zajetí v řetězech. Drezura slůňat se nazývá phajaan, což je v překladu zlomená duše...“ poučoval ji jeden z fanoušků. „Pro toho slona to byl taky super zážitek, úplně mu čiší radost z očí a ten úsměv co má od ucha k uchu,“ obořil se na ni další.

Taková kritika se Dominice ani trochu nelíbila, a proto se rozhodla hned reagovat. „Já zvířata miluji a rozhodně nejsem pro, aby zvířata trpěla, tak si nechejte tyto komentáře... Nemůžu za to, že to tak na světě je... Mimochodem pro váš klid jsem na toho slona sedla cca na 5 minut a zaplatila jim za 2 hodiny, aby měl slon co jíst... Kdybych se “nesvezla” já, tak tuto “atrakci” stejně nezruší, takhle má aspoň díky mé jízdě jídlo!“ ohradila se blondýnka. ■