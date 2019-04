Hvězdný herec ze seriálu Hra o trůny šokoval fanoušky! Bez vousů byl k nepoznání

Kit Harington Foto: Super.cz/Profimedia.cz

Jako představitel Jona Snowa se Kit Harington zapsal do paměti fanoušků s plnovousem a delšími kudrnatými vlasy. Jaké překvapení jim ovšem připravil, když se v americké show Saturday Night Live objevil naprosto dohladka oholen. Fanoušci v diskuzích na Twitteru nemohli shodnout, jestli to vůbec byl on a zda to byla dobrá volba.