Ani pořad v televizi z ní neudělá hodnou holku. Raperka dál provokuje hlubokým výstřihem i obrázky po těle

Sharlota Frantinová moderaci za hudbu nevymění.

Dříve ji znali zejména posluchači vyhraněného stylu hudby. Od té doby, co Sharlota Frantinová (22) moderuje zákulisní pořad televizní show The Voice Česko Slovensko vešla ale všeobecně ve známost. Už před přijetím této výzvy se raperka nechtěla stylizovat do role moderátorky. Zajímalo nás, jestli se její postoj změnil a změní profesi.

„Už jsem dostala nabídky na moderování dalších akcí, ale odmítla jsem to. Je to věc, kterou dělat nechci a nenaplňuje mě. Jsem ráda, že jsem dostala příležitost v The Voice, kde mám možnost vést pořad. Zároveň je to stále o hudbě a já můžu být sama sebou, Sharlota,” říká raperka, které se život díky práci v televizi nijak radikálně nezměnil.

„Nemyslím si, že by se mi měnili fanoušci, ale spíš mě začínají zvát na jiné akce. Cílovka lidí sledujících mě v televizi je jiná.”

Hudebnice nijak nemění svou image a stále provokuje svým vzhledem. Na prezentaci kolekce z udržitelných materiálů známého švédského módního řetězce provokovala svým tetováním i hlubokým dekoltem. „Nic mě neovlivňuje tak, abych se vnitřně měnila. Stále jsem veselej blázínek, který se snaží dělat srandu,” říká Sharlota Frantinová. ■