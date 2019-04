Celebrity šetří přírodu. Kousky ze sekáče, látky z pomerančové kůry a boty z mořských řas už nejsou výjimkou

Udržitelnost v módě je pro známé krásky stále důležitější. Super.cz

Není nezvyklé, že celebrity řeší, jestli kousky z jejich šatníku nešily děti nebo vykořisťované ženy v zemích třetího světa, jestli na jejich výrobu byla použita bio bavlna, nebo jaké množství vody se spotřebovalo při jejich tvorbě. Známé české krásky měly možnost v nové jarní kolekci švédského módního řetězce vyzkoušet alternativu přírodní kůže vyrobenou z celulózových vláken extrahovaných z listů ananasu či látku vyrobenou ze slupek citrusů.

"Po dnešní zkušenosti půjdou asi všechny věci pryč a naopak si začnu oblečení mnohem víc půjčovat. Sama třídím odpad a snažím se být v tomto ohledu zodpovědná," říká Bára Mottlová (32).

Blogerce a bývalé modelce Nikol Moravcové (31) nastavují zrcadlo její fanoušci, followeři na sociálních sítích. „Kvůli nim jsme začali pořádat Bloges Markety, kde prodáváme své oblečení. Od té doby taky řeším, kolik vody bylo spotřebováno na výrobu oblečení, jestli byla použita organická bavlna. Musím ale říct, že je trošku náročné řešit všechny tyto věci,” přiznala se Moravcová.

Sharlota Frantinová (22) prý o udržitelnosti přemýšlela dávno předtím, než se toto téma začalo objevovat ve společenských debatách. „Je to trend, který se hodně řeší, ale já sama jsem o tom vždycky hodně přemýšlela. Zejména mě zasáhla návštěva Indie, kterou jsme navštívili s pořadem Zlatá mládež,” nechala se slyšet raperka a moderátorka zákulisí pořadu The Voice a dále dodala: „Nejsem ten typ, který by si potrpěl na utrácení v obchoďáku. Často nakupuji v sekáčích věci z druhé ruky a dokážu z nich vytvořit něco speciálního, co mi sedí.” ■