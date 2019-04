Co říkáte na novou Dianu? Princeznu z Walesu v seriálu ztvární zatím neznámá a velmi krásná herečka

Lady Diana a princ Charles v roce 1981, kdy se zasnoubili. Profimedia.cz

Tvůrci populárního britského seriálu o královské rodině The Crown (Netflix) dotočili třetí sérii, jež se má vysílat v létě, a už připravují čtvrtou. Děj se posune do přelomu 70. a 80. let, takže se v něm objeví i princezna z Walesu Diana (✝36). Ztvární ji dosud nepříliš známá třiadvacetiletá herečka Emma Corrin.