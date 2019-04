Syn Petra Rychlého promluvil o srdeční nemoci: Tátův infarkt prožíval v slzách

Petr Rychlý se svým synem Ondřejem, který také hraje. Michaela Feuereislová

Už je to šest let, co Petr Rychlý (53), který je hvězdou seriálu Ordinace v růžové zahradě, prodělal přímo během natáčení infarkt. Z ateliérů byl tehdy odvezen do nemocnice, kde podstoupil angioplastickou operaci, tzn. roztažení cévy.