První Miss, která šla nakrátko, byla vítězka z roku 2000: Pomohlo k tomu pár sklenek vína

Na staré časy jsme zavzpomínali na setkání Miss po 30 letech, které pořádal zakladatel soutěže Miloš Zapletal. Jen modelingu se ovšem Míša po soutěži nevěnovala. "Bavilo mě to kombinovat s dýdžejingem. Takže jsem se třeba po přehlídce Blanky Matragi převlékla z té krásné róby do tílka s lebkou, vzala kufřík s deskami a odjela hrát do nějakého úplně undergroundového klubu techno. Ten kontrast byl fajn," řekla nám Salačová.

Právě v zákulisí jedné z přehlídek vznikl její typický krátký účes. "Kadeřnice Blanka Hašková po pár skleničkách vína říkala, jestli nemám chuť na nějakou změnu. A já to po pár skleničkách odsouhlasila. Je to praktičtější, vlasy dostaly zabrat i dvěma těhotenstvími, tak mi to vyhovuje," vyprávěla.

Míša žije s manželem Daliborem Vajčnerem v Brně, kariéru dýdžejky pomalu pověsila na hřebík a věnuje se charitě a také svému blogu, který je zaměřen právě na brněnské události. Další podrobnosti z jejího života si můžete pustit na našem videu. ■