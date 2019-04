Má pár kil navíc, ale je spokojená: První Miss Ivana Christová (48) by svůj život neměnila. Krásná dcera jí dělá radost

Ivana Christová představila půvabnou dceru Danielu. Super.cz

Spokojenost se na kila neměří, nicméně, když jsme se potkali s první novodobou vítězkou Miss Ivanou Christovou (48), kilogramy jsme tentokrát neřešili. Spíš jsme si povídali o tom, co jí život v modelingu a šoubyznysu všeobecně dal a vzal, a že se nyní cítí velmi šťastná.

I to, že ji v ostravské hale v roce 1989 jako vítězku Miss Československo publikum vypískalo, brala jako výzvu. "Život je plný kladů a záporů, byly náročné věci i věci zázračné. A všechno, co jsem dělala, ať už to byla Miss, kde mě vypískali, mi dalo impulz, že něco dokážu," řekla nám Ivana.

"Procestovala jsem celý svět, vydělala jsem si krásně, pak jsem potkala svého exmanžela, narodilo se mi krásné dítě, on mi pak ukradl všechno, co jsem vydělala, a musela jsem začínat znovu. Ale to všechno formovalo moji osobnost a ta se formuje pořád," míní Christová, která pracuje pro charitu a profesně se věnuje kosmetice.

V tom se k ní přidala i její dcera Daniela, která ji doprovázela na setkání Miss po 30 letech, kde jsme se potkali. Tu maminka od světa šoubyznysu neodrazovala, ale ani jí ho nedoporučila.

"Má hodně ze mne i svého otce, který byl velmi dynamický a charismatický muž. A tím, že viděla i negativní stránky úspěchu jako bulvár, věci, které nejsou příjemné, a viděla, že jsem někdy smutná, tak neměla ambici zažít, to co její máma. Takže pracujeme spolu a to je obrovské štěstí," myslí si Christová. "Jsem velmi vytížená, ale šťastná," uzavřela. ■