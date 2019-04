Hvězdná topmodelka Gigi Hadid odhalila své soukromí: Její fotky pro český módní magazín obdivuje celý svět

Gigi Hadid Foto: Vogue CS

Snímky vznikly na rodinné farmě nedaleko New Yorku, kam Gigi dosud žádné médium nepozvala. V digitální podobě může tyto fotky obdivovat celý svět, na papíře jsou k dostání jen v Česku a na Slovensku.

„Chtěla jsem, aby byla co nejvíc sama sebou, na své farmě mezi koňmi, obklopená přírodou. Gigi v tomto prostředí nachází nejen inspiraci, ale především klid a bezpečí. Toužila jsem zachytit její podstatu, tu malou dívku, co v ní stále zůstává. Do vlasů jí fouká vítr a oči má plné očekávání, že se stane něco výjimečného,“ řekla o spolupráci Helena Christensen. Modelka, která zářila na molech v 90. letech, se postavila za objektiv a slaví úspěch jako fotografka.

Gigi Hadid snímky z Vogue CS sdílela na Instagramu, kde se setkaly s obrovským úspěchem. Americkou modelku totiž sleduje přes 47 miliónů fanoušků. Tři variace titulky módního magazínu u ní dohromady posbíraly téměř milión lajků. ■