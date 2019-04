Na velikosti záleží aneb tajemství herců filmů pro dospělé

Na velikosti záleží

Mít úspěšnou kariéru v této branži znamená tvrdou práci na svém vzhledu a výkonu. U mužů jsou požadavky jednoduché – nadprůměrná velikost mužství, dostatečná výdrž, velké vyvrcholení a svalnatá postava. A právě tyto faktory se snaží pornoherci co nejvíce ovlivnit. I když se říká, že i s „malým kašpárkem“ se dá zahrát velké divadlo, pro kariéru v porno průmyslu to není to pravé. A i když jsou pornoherci již od přírody nadměrně vybaveni, snaží se často své chloubě ještě pomoc, co to jde. Oblíbené jsou různé druhy vakuových pump, gely a prášky na zvětšení penisu, aby se do penisu dostalo více krve a tím se zvětšila jeho velikost. Připravili jsme pro vás přehled produktů pro zvětšení penisu.