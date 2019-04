Která matka tohle dovolí?! Moderátor se opřel do Britky, která nechala dceru spát s muži, aby bylo na plastiky

Georgina Clarke s dcerou Kaylou Morris (vpravo) Profimedia.cz

Za úpravy zevnějšku tyto dvě ženy, matka a dcera Georgina Clarke (41) a Kayla Morris (23), utratily v přepočtu necelých 1,8 miliónu korun českých. Z toho, jak k penězům, nebo minimálně části z nich přišly, ale zůstává rozum stát. Mladší z nich, tehdy 18letá, poskytovala sexuální služby mužům, kteří pak zákroky financovali. A matka o tom věděla. V pořadu stanice ITV The Kyle Files ji s tím moderátor Jeremy Kyle drsně konfrontoval.

„Jaká matka dovolí osmnáctileté dceři výměnou za procedury spát s muži?!“ ptá se Georginy ve své show. „Kdyby moje osmnáctiletá dcera spala s padesátníky za peníze na umělá prsa nebo rty, nemyslel bych si o sobě, že jsem dobrý rodič, Georgino. Odpovězte,“ vpálil jí do obličeje. Žena se zmohla jen na to, že se cítí špatně a že teď s odstupem času jí to nepřijde správné.

Britský Daily Mail přitom neváhal ocitovat starší vyjádření matky na téma výdělků: „Jsem tak šťastná, že mám dceru jako Kayla, která platí za mé zákroky. Nevadí mi, že má starší muže nebo že tančí, aby zaplatila naše kosmetické zákroky, protože žijeme svůj sen. Jsem na ni skutečně hrdá.“

V minulosti Clarke dceru plně podporovala také v tom, aby se podobala plastikami „vyspravené“ Katie Price. Kayla prý po podobě s britskou celebritou toužila od svých 11 (!) let. ■