Nestydatá německá sexbomba opět v akci: Spoře oděná modelka provokovala v centru Berlína

Micaela Schaefer Profimedia.cz

Kvůli svým idolům neváhala pohoršovat nahotou kolemjdoucí v centru Berlína. Micaela se teď načas odmlčela, ale kariéru „odhalovačky“ na hřebík rozhodně nepověsila. Jen se prozatím trochu zklidnila. I když opravdu jen trochu....

Ve skleněném boxu stanice Pro 7 propagovala v Berlíně show Get the Fuck out of my House. Tentokrát se úplně nesvlékla, ale v úsporném modelu opět předváděla vyzývavá gesta. Nutno podotknout, že Micaela umí být středem pozornosti.

A co má tato sexbomba vlastně za sebou? Nestydatá brunetka se objevila například v pořadu America´s Next Top Model nebo v reality show Big Brother. Prsatá Němka se dále honosí titulem Miss Ostdeutschland a na svém kontě má i vítězství v anketě pánského časopisu Miss Maxim a lechtivé fotky pro pánský časopis Playboy. ■