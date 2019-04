Hvězda (53) Modré laguny se u vody oddala paprskům. Nohy jí pochválila i slavná topmodelka

Brooke Shields Profimedia.cz

Od natočení populárního filmu letos uběhlo 39 let, ale Brooke se stále těší přízni fanoušků, zájmu médií i pracovním nabídkám. Na klienty bezpochyby působí i sebedůvěra, která z herečky a modelky vyzařuje. „Ženy po padesátce jsou víc sexy a pokud se vám to nelíbí, je to váš problém,“ řekla například v rozhovoru pro britský Telegraph.

Doba přeje tomuto a podobně sebevědomým tvrzením. Do karet Brooke i jejím stejně starým kolegyním hraje to, že zralé ženy jsou dnes v reklamách stejně trendy jako mladé modelky. Ne-li víc.

Shields je velmi aktivní na sociálních sítích, kde s fanoušky sdílí momenty z osobního života i ze společnosti. K nejúspěšnějším snímkům poslední doby patří ten, na němž Brooke chytá vitamin D, jak napsala. Krásné nohy jí vedle mnoha jiných pochválila i kolegyně Helena Christensen.

S fanoušky sdílí i vzpomínky. Tato je z roku 1995, kdy na Broadwayi hrála v Pomádě.

Brooke se zpěvačkou Rihannou