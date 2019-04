Už brzy bude vdanou paní: Patricie Solaříková promluvila o plánované svatbě

Patricie Solaříková plánuje veselku. Super.cz

„Plánujeme, ale my jsme si řekli, že to nebudeme extra hrotit. Já nejsem člověk, který by potřeboval mít všechno minutu po minutě naplánované,“ prozradila herečka známá ze seriálu Ulice. „Když se mě ptali na dekorace a kytky, tak já jsem v tomhle úplně mimo. Já chci, aby to bylo hezký, to je tak asi všechno,“ řekla Patricie.

O ruku ji její partner požádal při procházce v lese a tam zřejmě také obřad proběhne. „Chceme to celé takové přírodní,“ svěřila Solaříková. Ta si už také vybírá svatební šaty, které brzy oblékne. „Svatba bude ještě letos,“ dodala závěrem oblíbená herečka. ■