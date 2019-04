Nevinná fotka Kardashianek rozpoutala bouři: Fanoušky vytočily boty jedné z holčiček

Sestry Kim a Kourtney se svými dcerami North a Penelope (vpravo) Profimedia.cz

Spát jim nedalo obutí šestileté Penelope. Měla totiž na nohou nazouváky značky Gucci za 400 dolarů (asi 9 tisíc korun českých).

„Penelope napravo má jako dítě lepší věci než já ve svých čtyřiadvaceti... Její Gucci nazouváky... Do školy,“ píše jeden z nich. „Fakt, že P nosí Gucci nazouváky do školy, mě šokoval,“ přidává se další. „Jen idi*ti utratí tolik peněz za boty pro děti,“ míní další. „Chcete, aby chodili nakupovat boty do Walmartu (obchodní řetězec - pozn.)? Divím se, že je rodiče neposypali zlatem, než je poslali do školy,“ zní další z kousavých komentů.

Jiné komentáře nebyly zlé ani posměvačné, ale upozorňovaly na sociální problém, který bohatí rodiče nastolují. „Problém je, že si (v tomto případě Kardashianky) neuvědomují nátlak, který tím způsobují dalším rodičům,“ míní jeden z diskutérů na téma luxusní módy pro malé děti. ■