Za manžela má miliardáře a staví domy na stromech: Takhle teď vypadá první Miss ČR z roku 1994

Když jsme se potkali na setkání Miss po 30 letech, zavzpomínala i na finálový večer, kdy měla velkou podporu v publiku, protože se konal v jejím rodném Brně. Už tam se poznala se svým manželem, s nímž má téměř devatenáctiletou dceru Julii. "Je to už čtvrt století, ale vzpomínám ráda, celé mi to přišlo strašně příjemné, neměla jsem pocit stresu, i když výsledek mě překvapil," řekla Super.cz.

Modelingu se věnovala jen okrajově. "Mám vystudovanou vysokou školu ekonomickou a jdu směrem soukromého podnikání a byznysu. V současné době máme ještě s kamarádkou společnost, která staví domy na stromech. Modeling byl pro mě bonus a v určité době pro mě bylo zajímavé si jím přivydělat," vysvětlila.

O peníze se ale až tak starat nemusela, když si našla hned boháče a mohla tak působit trochu jako zlatokopka. "Já to tak nebrala a nemyslím si, že to v té době byla úplně pravda. Situace se vyvinula dobrým směrem, což jsem ráda, ale mám pocit, že nejlepší oblek jsem mu v té době koupila já. Řekněme, že jsem se postarala o dobrý start," smála se Eva.

K modelingu se vracet nehodlá. "Ale kdyby šlo o nějaký zajímavý projekt, který by měl charitativní podtext, šla bych do toho," upřesnila. "Cítím se spokojená tím, co dělám. Naplňuje mě to a cítím se rozhodně bohatá i vnitřně," uzavřela. ■