Kudrnatá holka s dolíčky ve tvářích uchvátila porotu Miss v roce 1990: Co se s ní stalo?

Renata Gorecká v roce 2000 na Miss zaujala kudrnatou hřívou a dolíčky ve tvářích. Super.cz

"Uvědomila jsem si, že to není můj svět. Navíc bylo po revoluci a řešilo se všechno možné, takže o Miss takový zájem nebyl. Agentury teprve začínaly, ty možnosti nebyly. Navštívila jsem několik zemí, byla jsem i na Miss Universe ve Spojených státech, kde jsem pochopila, že to není to, co bych chtěla dělat," svěřila.

Renata se vrátila domů, pak žila nějaký čas v Polsku, kde vystudovala vysokou školu a vdala se, pak deset let strávila ve Švýcarsku, kde se věnovala podnikání. "A do Polska jsem se zase vrátila, před měsícem jsem tam otevřela čtyřhvězdičkový hotel ve městě Szczawnica na velmi krásném místě," doplnila Renata, která je stále vdaná za svého prvního manžela a má s ním tři děti. "Jsem šťastná," uzavřela. ■