Tato čokoládová kráska je novým andílkem Victoria's Secret: Své božské tělíčko předvedla v luxusním spodním prádle

Leomie Anderson rozzářila novou kolekci luxusního prádla svou krásou. Foto: Super.cz/Profimedia.cz

„Přátelé, jsem stále v šoku. To je něco, o čem jsem se bála i snít, protože jsem si ani na chvíli nemyslela, že by se to mohlo někdy stát skutečností. Je mi velkou ctí vám oznámit, že jsem se stala novým andílkem Victoria's Secret,“ potvrdila před několika dny modelka na Instagramu.

Při této slavnostní příležitosti Leomie nafotila i novou kolekci luxusního spodního prádla, kterému dodala lesk nejen zářivým úsměvem, ale především svou oslnivou krásou. Při výšce 179 cm se tato Britka pyšní perfektní figurou a nekonečně dlouhýma nohama.