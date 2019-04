David Gránský se pochlubil mladším bratrem: Tenhle klučina je idolem teenagerů!

David se svým mladším bráchou Tomem Foto: archiv T.Seana

A měl k tomu velký důvod, Tom Sean je totiž jeho bratr, který se to ale dosud snažil tajit. „Nechtěl jsem se schovávat za Davidovo jméno,“ prozradil nám. Navíc jeho anglicky znějící jméno není pseudonym. „Máme s Davidem stejnou mámu, ale jiného tátu. Davida a Jardu, mého nejstaršího bráchu, má z předchozího manželství, pak se znovu vdala a odstěhovala se s novým manželem na čas do Irska. Narodil jsem se v Dublinu, kde naši žili. Takže jsem tam i křtěný. Celým jménem jsem Thomas Sean Pšenička,“ dodal Tom s tím, že pro svou uměleckou kariéru jen přestal používat příjmení.

„Radí mi, jak se chovat, nebo co radši nedělat, jako neurážet ostatní kolegy a nenavážet se do nich,“ prozradil se smíchem Tom, který se se svým producentem Honzou Gajdošem dohodl, že bude zpívat anglicky. „V hudbě se mi to líbí víc, a navíc je to i praktičtější, rozumí tomu všude ve světě,“ prozradil Tom na křtu. ■