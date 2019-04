Tato kočka se stará o výživu britské královské rodině! Česká kráska dohlížela i na formu prince Harryho

Gabriela Peacock Super.cz

Gabriela se stará také o Jeremyho Clarksona, Jamesa Blunta, mluví se o Robbiem Williamsovi. Ona sama to ale potvrdit nemůže. "Abych vysvětlila, proč nesmím. Mám s pacienty vztah jako lékař. Takové věci si proto musím nechávat pro sebe. Někteří pacienti mi dovolili, že o nich mohu mluvit," řekla Super.cz Gabriela.

"Mohu potvrdit Jeremyho Clarksona a Jamese Blunta, princezny nemohu potvrdit. Mohu říci, že jsou to blízké přítelkyně," prozrazuje Gabriela. Princezna Beatrice je kmotrou její dvouleté dcery Iris, kmotrou jejího dvojčete Caspera je zase manželka zpěváka Blunta Sofia.

Jak se modelka z Pardubic dostane až ke královské rodině? "Je to shoda okolností, náhod. Nebyl to určitě můj životní cíl. Je to samozřejmě krásné. Je to kombinace osobních i pracovních vztahů, které máme s manželem," dodala Gabriela, která v Londýně pracuje na prestižní klinice, kterou vede Tim Evans, osobní lékař královny Alžběty II.

Gabriela Peacock přijela do Česka, aby představila novou řadu svých výživových doplňků, které jsou hitem v Anglii. Gabriela s nimi vstupuje také na americký trh. Domů se dostane tak dvakrát ročně. "S prací a třemi malými dětmi je to hrozně těžké. Když přijedu jednou za šest měsíců, tak je to fajn. Ale děti jezdí hodně často. Dcera Maya mluví perfektně česky, začala i číst. Snaží se. Na mimina mluvím také česky, ale je to těžké v Anglii," dodala bývalá modelka, jejíž fotky zdobily světové magazíny jako Elle či Cosmopolitan. ■