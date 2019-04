Moderátorka zpráv byla strachy bez sebe: Její dcera si rozsekla hlavu o hranu postele, brečela celá rodina

Iveta Vítová Super.cz

Moderátorka zpráv na Nově, Česká Miss 2009 Iveta Vítová (35) byla strachy bez sebe. Její dcera se doma vážně zranila. Ubrečená Iveta s manželem a dcerou okamžitě vyrazili do nemocnice. Čelo Anetky nyní "zdobí" velká jizva.

"Jizva je teď taková dominantnější. Ale než se vdá, snad zmizí," řekla Super.cz Iveta. "Běžela pro popcorn a spadla. Bohužel na postel, která má ostré hrany a bouchla se přímo do hlavičky. Takže jsme hned jeli celá rodina na pohotovost," říká moderátorka.

"Anetka brečela, pulzovalo to. Bylo to dramatický, jako z filmu. Ona brečela, já brečela, manžel jel asi dvěstědvacet na pohotovost. Teklo hrozně krve. Díkybohu se to nemuselo šít, stačily takové ty mašličky. Jizvu ale bude mít asi dlouho," dodala. ■