Manželka bývalého fotbalisty Kováče a půvabná misska ukázala maminku. Je jasné, po kom je taková kočka

Klára Medková Super.cz

Druhá nejkrásnější Češka roku 2003 Klára Medková (35) se sice už dávno modelingu nevěnuje, ale je to velká škoda. Postavu i tvář má stále dokonalou. A jasné je, komu za to vděčí. Do společnosti vyrazila se svojí maminkou a na první pohled je vidět, že geny se opravdu nezapřou.

"To jsi ještě neviděla babičku. Je jí 83 a strčila by nás všechny do kapsy všechny. Dědí se to," řekla Super.cz s úsměvem Klára, která je manželkou bývalého fotbalisty Radka Kováče.

Přiznala, že do Miss ji přihlásila maminka, která kdysi také koketovala s modelingem. Ta nám to sama přiznala. "Chtěla jsem mít doma modelku, přivedla jsem ji k tomu," usmívá se paní Medková, která také byla modelkou. "Koketovala jsem s tím, ale byla jiná doba. To fungovala ještě Dona Prostějov, kde jsme předváděly," dodala. ■