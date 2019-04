To je ale necudný andílek! Nádherná modelka ze Švédska dává na odiv svá prsa

Elsa Hosk pózuje polonahá v kampani na šperky. Profimedia.cz

Elsa Hosk (30) je krásná modelka, jejíž kořeny sahají do švédského Stockholmu. I když by se podle jejího něžného výrazu zdálo, že bude stydlivá, není tomu tak. Modelka si na svůj instagramový účet přidala sérii fotek, kde sice prezentuje šperky, ale je u toho skoro nahá. A je zatraceně sexy.

Dnes je sice andílkem ze stáje Victoria´s Secret, ale dříve se profesionálně věnovala basketbalu. Je dobře, že se severská kráska rozhodla pro změnu kariéry a pustila se do modelingu. Byla by škoda, kdyby se mělo tak nádherné tělo zahalovat do basketbalového dresu. Elsa je pro prezentaci sexy prádla jako stvořená.

Na svém instagramovém účtu má 5,2 miliónů sledujících, které denně zásobuje fotkami a tipy na módu, kosmetiku, ale i cvičení. Na jejím profilu se občas stále objeví basketbal, protože si jej modelka zařazuje do svého cvičebního plánu na udržení postavy. ■