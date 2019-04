Nejvnadnější česká herečka prozradila radostnou novinku: Miluška Bittnerová (41) je těhotná

Miluška čeká prvního potomka. Michaela Feuereislová

„Jsem těhotná, vážení! Já jsem v polovině těhotenství,“ řekla na svém domovském rádiu v živém vysílání Miluška. „My jsme se tak jako s přítelem, se kterým jsem dva roky, sestěhovali a jeden den jsme si řekli, že bychom mohli mít dítě a druhý den jsem otěhotněla. Ono to šlo ráz na ráz,“ dodala herečka.

Pohlaví miminka už herečka ví, ale mluvit o něm nechce. „Vzhledem k mému stáří je jedno, co to bude. Hlavně, že to bude zdravé,“ doplnila moderátorka Frekvence 1. Pracovat plánuje Bittnerová po zbytek těhotenství a také po porodu. „Věřím, že se po krátké pauze brzy vrátím. Jak jsem totiž vypozorovala u známých, je třeba si odpočinout,“ prohlásila Bittnerová. ■