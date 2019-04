Krvácení do mozku a strach o život. Hvězda Hry o trůny dojala fanoušky fotkami z nemocnice

Emilia Clarke Profimedia.cz

Herečka Emilia Clarke s fanoušky sdílela dosud nezveřejněné fotky z nemocnice, kde podstoupila operaci po krvácení do mozku. Poprvé aneuryzma mozkové arterie prodělala už v roce 2011 ve svých 24 letech, krátce po dotočení první série slavného seriálu Hra o trůny, v němž ztvárnila dračí královnu Daenerys Targaryen. Druhé o dva roky později.

Nyní dvaatřicetiletá Emilia o prodělaných zdravotních potížích napsala v eseji Můj boj o život publikované v magazínu The New Yorker a následně promluvila v pořadu stanice CBS Sunday Morning. „Poprvé to bylo těžké, podruhé bylo mnohem složitější zůstat optimistkou,“ přiznala mimo jiné. „Vyrovnávala jsem se s tím ze dne na den. Prošla jsem si dobou, kdy jsem byla úplně na dně, kulantně řečeno,“ řekla herečka.

Zveřejněné snímky byly pořízené po první operaci. Potíže se tehdy projevily po fyzicky náročném tréninku. Už tehdy lékaři přišli na to, že má herečka na druhé straně mozku ještě jedno menší aneuryzma. Po dvou letech došlo na další operaci.

Dnes je Clarke podle svých slov v pořádku. „Je skutečnou inspirací! Přežila dvě aneuryzmata a operace, a přesto nevzdala natáčení Hry o trůny. Královna,“ píše se na fanouškovské stránce seriálu.

Koncem března, kdy o nemoci poprvé promluvila, Emilia zároveň oznámila, že založila nadaci Same You, která si klade za cíl podporovat mladé lidi po mozkových příhodách a nemocech v následné rekonvalescenci.

O zdravotních potížích, které před lety prodělala, herečka promluvila až před pár dny. Nyní zveřejnila i fotky z nemocnice