Kadeřávková se vyjádřila ke kauze „černoch v Ulici“. Jak reagovali její fanoušci?

Jared Bailey a Anna Kadeřávková si zahráli v Ulici. Foto: TV Nova

Od té doby, co se tento Američan v nekonečném seriálu objevil, vzbuzuje rozporuplné reakce. V diskusích nechyběly rasistické a xenofobní narážky, ale i hlasy lidí, kteří se ho zastávali. Teď se do celé kauzy vložila i samotná Kadeřávková a vyzvala fanoušky k diskuzi.

„Tak jo, to jsme my, momentálně asi nejdiskutovanější hereckej televizní pár - Rozina a Victor. Ještě někdo by se k tomu chtěl vyjádřit? Za mě je v Ulici teď už jistý jen jedno. Rozina se nezdá. Šikanovaná křesťanka, který se zabil přítel, pak byla obětí skoro sexuálního zneužití, načež zažila svůj první sex s klukem, kterej se jí přiznal, že je gay. Odletěla do Ameriky dělat modeling, odkud ji vyhostili. Teď se učí na přijímačky na vejšku a chce bejt psycholožka. Jo a taky miluje Victora. Černocha z Ameriky,“ vyjmenovala herečka, co vše se v Ulici dělo.

Fantazie scenáristů je zjevně velmi bujná. V diskuzích pod komentářem Kadeřávkové se opět strhla velmi bujará debata.

U Anny Kadeřávkové se rozjela bouřlivá diskuse.

Řada diváků se za rasisty sice nepovažuje, ale tak nějak paradoxně nechápou, co černoch v Ulici pohledává. „Mně je úplně jedno, jakou má člověk barvu pleti nebo vyznání, důležitý je, jak se chová. Ale úplně chápu, že to lidi irituje, když tam nasadí schválně herce černé pleti,“ napsal jeden z diskutujících.

Další lidé se Victora zastávali s tím, že se jim v Ulici líbí. Jedno se ovšem seriálovým tvůrcům podařilo. O Ulici se teď mluví možná víc než při nedávném odchodu jedné z hlavních hvězd Patricie Solaříkové (30). ■