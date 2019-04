Jeden z nejslavnějších českých youtuberů se bude ženit! Tuhle brunetku požádal Tary o ruku

Tary se snoubenkou Stáňou Foto: archiv Taryho

Jeden z nejúspěšnějších českých youtuberů Taras "Tary" Povoroznyk se bude ženit. O ruku svou partnerku Stáňu požádal před pár dny v exotickém Riu de Janeiru a svatbu by rád stihl do roka a do dne.

Jenže má to jeden háček! Plánování veselky překazila smrt! "Chtěli bychom se vzít co nejdřív, ale kvůli úmrtí v naší rodině to teď opravdu není vhodné. Jediné, co můžu říct, je, že to stihneme určitě do roka a do dne," slíbil Tary s tím, že v Riu se zásnuby odehrály proto, že to byla Stáni vysněná destinace.

V posledních týdnech byl Tary přetřásán zejména kvůli videu, na kterém dost nevhodně reagoval na dotaz dětského fanouška. Úspěšný youtuber se za to několikrát omluvil a natočil i vysvětlující video. Za pár dní nasbíralo půl milionu zhlédnutí.

Ve videu Tary uznává své chyby a naznačuje novou cestu zpět k parkouru, který ho proslavil. Evidentně si opravdu uvědomil, že jeho hlavní fanouškovská základna je mládež, která ho miluje, a chce na tom opravdu tvrdě a intenzivně pracovat. "Vím, že to třeba může působit jako klišé, ale já jsem v sobě prostě potřeboval najít asi tu správnou cestu a motivaci k mé práci a tu jsem našel. Učím mládež parkour a sportovat, aby se neflákala doma u počítačů," dodal Tary. ■