Český režisér bude v sedmačtyřiceti znovu otcem. Gratulovala mu i hvězda jeho filmů

Velké pozdvižení to vyvolalo nejen v obecenstvu, ale také na pódiu, kde mu gratuloval nejen frontman big bandu Petr Kroutil i další přítomní muzikanti a kmotři nové desky s názvem We are the swing champions, ale také herci Jiří Suchý a Eliška Balzerová, která si zahrála v několika Vejdělkových filmech.

Režisér má syna z předchozího vztahu. Na dalšího potomka si počkal do sedmačtyřiceti let (oslaví je za měsíc). O pohlaví dítěte i jménu pomlčel, už tak asi řekl víc, než měl. Díky zprávě byl celý večer ještě veselejší a režisér se rozjel tak, že mu bylo pódium malé. ■