Zemřela další Bond Girl z filmu Goldfinger. Srbská kráska sváděla Seana Conneryho ve vaně

Nadja se narodila v Srbsku a vystudovala herectví v Bělehradě. Do Británie se přistěhovala se svým manželem v roce 1950 přičemž podle všech informací neuměla ani slovo anglicky.Svou první větší hereckou příležitost dostala v bondovce Srdečné pozdravy z Ruska, kde si zahrála milenku Pedra Armendárize.

O rok později byla obsazena do další menší role ve filmu Goldfinger, ale tentokrát už po boku Seana Conneryho. Její postava se jmenovala Bonita a byla tanečnicí, kterou James Bond překvapil v její šatně, když si zrovna dávala vanu.

Herečka se během svého života zmínila, že se stydí být vůbec označována za BondGirl, jelikož její postava byla ve filmu jen krátce. Natáčení si ovšem užila a její život role změnila.

We are very sorry to learn that Nadja Regin has passed away at the age of 87. Nadja appeared in two Bond films, FROM RUSSIA WITH LOVE and GOLDFINGER. Our thoughts are with her family and friends at this sad time. pic.twitter.com/PVriNun3MY