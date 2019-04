Ilustrační foto Profimedia.cz

Kdo jinému jámu kopá...znáte to. Mladík na videu převedl toto rčení do praxe, když chtěl nemile překvapit spolubydlícího ve sprše. Při vstupu do koupelny ale uklouzl, a i s lavorem vody, kterou ho chtěl pokropit, se sesunul k zemi, přímo pod záchodovou mísu. Když zamýšlená oběť žertu vykoukla za závěsem, mohla se smíchy potrhat.