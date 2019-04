Tomáš Holý (✝21) o život herecké superstar nestál, jeho právnickou budoucnost ukončila předčasná smrt

Diváci Tomáše Holého milovali. Profimedia.cz

K herectví ho přivedl strýc rekvizitář

„Je to největší herecký talent od dob Shirley Temple,“ prohlásili o Tomáši Holém členové odborné poroty na Mezinárodním filmovém festivalu v Monte Carlu poté, co zhlédli komedii Jak dostat tatínka do polepšovny (1978). A měli pravdu. Příběh této dětské hvězdy začal přitom docela nevinně: „Přivedu synovce,“ řekl jeden z barrandovských rekvizitářů, když režisér Oldřich Lipský (†62) sháněl chlapce do epizodní role pro svůj film Marečku, podejte mi pero! (1976). Dítě mělo vejít do třídy a předat učiteli chemie kromě vzkazu i ocucaný bonbon. Tomáš zabodoval u všech a svým přirozeným výkonem potvrdil, že není malých rolí.

Konkurzem málem neprošel, rozhodlo až gesto

Jeho hvězdná kariéra odstartovala filmem Jak vytrhnout velrybě stoličku (1977). Režisérka Marie Poledňáková (77) si ho na konkurzu, kde bylo 140 dětí, sice málem ani nevšimla, ale zaujal ji, když se vracel pro zapomenutou čepici a pozdravil ji zvláštním gestem. A tak roli nezbedného Vaška nakonec dostal. Po boku svých filmových rodičů Františka Němce (75) a Jany Preissové (71) zazářil a okamžitě se stal miláčkem národa. Zamilovali si ho i v zahraničí. Film a jeho pokračování Jak dostat tatínka do polepšovny (1978) vysílali s úspěchem ve 35 zemích.

Byl bezprostřední, přirozený a věrohodný

Pamatujete si na scénu z „Velryby“, kde malý Vašek obaluje řízky pro školníka a poslouchá při tom rozhlasovou hru? Tak ta vznikla zcela spontánně na „první dobrou“. Tomáš se zaposlouchal do vyprávění v rádiu a začal obalovat. Režisérce Poledňákové bylo okamžitě jasné, že scéna zůstane tak, jak je. Velmi dobře také odhadla, že kluka budou diváci milovat.

„Kouzelné bylo, že se neustále pletl. Na jeho brepty jsme přímo čekali. Měl třeba říct, že je někdo ženatý, místo toho řekl vdaný a opravil to na ženatá,“ řekla při jedné příležitosti. Z Tomášovy „autorské dílny“ pochází také slovo „zašprcnout“, které použil v „Polepšovně“, když se jeho filmovému tatínkovi zaseklo lano. Tomáše měli rádi všichni lidé ve štábu. „Byl mimořádně bystrý, vnímavý a inteligentní, čímž si nás všechny získal,“ zavzpomínal František Němec. Také Jana Preissová nešetřila chválou – řekla, že Tomáš byl úžasně autentický a přirozený a všechny inspiroval. Podle ní byla moudrá i Marie Poledňáková, když zachovala jeho spontánní reakce, které nebyly ve scénáři.

Těžký život dětské superstar

Tomáš Holý se pak objevil mj. ještě v úspěšné trilogii režiséra Václava Gajera (†74) Pod Jezevčí skálou (1978), Na pytlácké stezce (1979) a Za trnkovým keřem (1980). Stal se opravdovou superstar, ale sláva se mu zajídala. Před domem, kde bydlel, stávaly děti s památníčky. Chodily mu také tisíce dopisů od fanoušků, na které z časových důvodů odpovídala jeho maminka. Musel se účastnit i řady besed, kde byl vždycky zahlcen spoustou otázek.

Když v roce 1982 přebíral v Brně cenu Krokodýl za mimořádný herecký výkon, všichni mu předpovídali zářnou hereckou budoucnost. On ale prohlásil, že chce být sexuologem. Naposledy souhlasil, že si zahraje ještě v německém televizním seriálu Připoutejte se, letíme nad Atlantidou (1982), ale pak s herectvím definitivně skončil. V jednom z mála rozhovorů, které v dospělosti poskytl, prohlásil, že hraní ho sice bavilo, ale zmínil i prázdniny, kdy neměl volnou chvilku, a musel se učit role. A vysvětlil také, proč nešel na DAMU: „Klidně by se totiž mohlo stát, že bych byl neúspěšný herec, a to musí být k zbláznění.“

Jeho život vyhasl předčasně, oplakávala ho Lucie Bílá



Vystudoval gymnázium a pak se přihlásil na práva, protože chtěl pokračovat v otcových šlépějích. O své filmové minulosti se nikde nešířil. Podle kamarádů byl spíš plachý a nějaký čas trvalo, než se ve společnosti otrkal, pak ale dokázal všechny bavit. Chodil na ryby, miloval koně a odmalička sbíral modely autíček. Zemřel devět dnů před 22. narozeninami - 8. března 1990 mezi obcemi Polevsko a Kytlice narazil se svým autem do stromu. Spekuluje se, že na vině byl alkohol, ale mohla to být i řidičská nezkušenost. Tomáš stačil prožit čtyřměsíční vztah s Lucií Bílou (53), která na něj dodnes vzpomíná jako na zábavného kluka, kterého všichni kolem milovali. ■