Seriálová herečka přichází hubnutím o své vnady: Novou štíhlou postavou se chlubí v krátkém tričku

Ariel Winter výrazně zhubla. Profimedia.cz

Možná by si nyní operaci rozmyslela, protože jakmile se dala do hubnutí, samozřejmě jí spadla i velikost prsou. Když se před pár dny objevila v centru Los Angeles v krátkém tílku bez podprsenky, vypadalo to, jako by u ní proběhlo další zmenšení.

Ariel si za roky své slávy užila nespočet komentářů na svoji plnější postavu. Herečka ovšem působila sebevědomě, a že je na svá kila dostatečně hrdá a své křivky miluje, dokazovala přidáváním obnažených fotek na svůj instagramový účet. Byla vzorem pro lehce oplácané holky.

Tomu je už konec. Ariel je nyní ve spokojeném vztahu s hercem Levim Meadenem a zařadila se spíše mezi štíhlé herečky. ■