Zpěvák Keith Urban se dočkal ceny. Reakce jeho ženy Nicole Kidman je kouzelná

Urban získal cenu umělec roku, nominovaný byl ještě v kategorii zpěvák roku, a největší gratulantkou byla pochopitelně jeho žena. Ta po vyhlášení zůstala chvíli s otevřenou pusou, než mu vlepila polibek. Na pódiu pak své „holčičce“, jak slavnou herečku zpěvák nazval, vyznal lásku, což vzájemné dojetí ještě umocnilo. Nicole se ani nesnažila skrývat slzy.

V řeči Urban zmínil i jejich dvě dcery. „Holčičko, miluji tě, stejně jako naše děvčata, Sunday a Faith, které se teď doma dívají. Díky vám to všechno stojí za to,“ uvedl.

Na nejhezčí momenty páru, která „dostal“ televizní fanoušky, se podívejte níž.

This kiss says it all! #ACMawards pic.twitter.com/rs00hq4OuC

I mean.. she is in LOVE WITH HIM! YESSS #NicoleKidman yes! #ACMS https://t.co/unx9ZNcPcJ pic.twitter.com/J23KQMxzaF