Slávomanka Katie Price provokuje diamantovým prstenem! Ještě není rozvedená a už chce zasnoubení na kamery

Katie Price Profimedia.cz

Spekulace o jejím dalším zasnoubení na sebe nenechaly dlouho čekat. Modelka a hvězda reality show byla vdaná již třikrát a je matkou 5 dětí. Poslední manželství ještě nebylo ani právoplatně rozvedeno a ona se už nejspíš znovu žene do svatebních šatů.

Podle jejího mluvčího zasnoubená není, protože čeká, že ji její přítel Kris Boyson požádá o ruku přímo před kamerou. Jinak by prý řekla ne. Katie chce mít všechno natočené, aby to bylo použitelné i do její reality show. ■