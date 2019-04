Tahle Čarodějka svatbu stihne: Dříve než zelenou Elphabou bude nevěstou v bílém

Elphaba Markéta Pešková se bude v srpnu vdávat. Super.cz

To, jak blondýnka Markéta Pešková, která bude hrát v muzikálu Čarodějka jednu ze tří zelených Elphab, zpívá, už jste mohli vidět a hlavně slyšet na našem videu. Určitě ale budete zvědaví i na její soukromý život. A my jsme zjistili, že je stejně jako její kolegyně, představitelka Glindy Nikola Ďuricová, zasnoubená!

Zatímco Nikola nám prozradila, že letos svatbu nestihne, Markéta to vidí jinak. "Zasnoubená jsem necelý rok a do roka a do dne svatbu stihneme. Bude to ještě letos v létě, termín máme v srpnu," prozradila nám Pešková.

To jsou ovšem v běhu nejdůležitější zkoušky Čarodějky, která bude mít v GoJa Music Hall v produkci Františka Janečka (74) premiéru 14. září. "Zaprvé jsem udělala už spoustu věcí dopředu a zadruhé si nemyslím, že by to bylo úplně fér vůči partnerovi, abychom rušili svatbu kvůli tomuto mému krásného úspěchu," míní Markéta, která věří, že všechno zvládne.

"Na svatbu nepotřebuju měsíc, stačí mi pár dní, takže jsem po domluvě dostala těch pár dní volna a samozřejmě se budu připravovat, i když nebudu zrovna přítomná v divadle. Vůbec se toho nebojím, a navíc jsme naštěstí tři alternace, takže zkoušet bude mít kdo a vyjdeme si vstříc," myslí si Pešková.

Nebojí se ostatně ani zeleného "nátěru" na obličeji. "Nechávám to na maskérkách, předpokládám, že ta tělka bude dobře držet a počítám s tím, že po představení budu hodně dlouho ve sprše, abych nebyla zelená i doma," smála se budoucí Elphaba. ■