Na soukromou válku museli zapomenout: V Čarodějce hrají stejnou roli zpěváci, kteří na sebe nakydali tuny špíny

Daniel Barták a Petr Ryšavý se nemusí, ale budou hrát stejnou roli

Tak to je tedy gól. Kdysi se přátelili a společně s hvězdou Tváře Janem Kopečným (29) měli Petr Ryšavý a Daniel Barták i kapelu DPH. Pánové se ale rozkmotřili, pohádali se o písničky a padala i hodně ostrá slova o financích. Nyní ale Ryšavý a Barták budou společně hrát v muzikálu Čarodějka stejnou roli frajírka Fiyera.

Barták, který je sám autorem muzikálu Mefisto, za který dostal Josef Vojtek (53) prestižní cenu Thálie, je zároveň hudebním supervizorem. "Producent Čarodějky František Janeček (74) se přišel na Mefista podívat a poprosil mě, jestli bych mu nepodal pomocnou ruku a nedali jsme to trochu jako tým dohromady. S radostí jsem přijal," vysvětlil.

S tím, že bude i zpívat, původně nepočítal, a sám sebe prý při konkurzu nevybral. "Řekl jsem, že zazpívat půjdu, ale bylo to na producentovi a následně na majitelích licence, zda mě vyberou. Sám sebe jsem nehodnotil," ujišťoval.

Sám se ovšem podílel na tom, že zpívat bude i jeho sok. "V rámci objektivity jsem rozhodl, že Petra vezmeme, protože byl jeden z nejlepších. Odložil jsem veškeré kostlivce stranou a řekl, že Petr je nejlepší a byla by škoda mu to nenabídnout. Vztahy jsou teď takové, že spolu komunikujeme, snažíme se na sebe být milí a myslím, že to snad půjde," uzavřel Barták.

Vídat se budou muset jen na zkouškách do premiéry, která proběhne v GoJa Music Hall 14. září. Pak už, jelikož alternují jednu roli, nikoli. Bude jen na nich, aby se domlouvali na hracích termínech. Tak snad jim vydrží i dál korektní komunikace, už kvůli producentovi a unikátnímu dílu, které si nezaslouží, aby mezi jednotlivými účinkujícími panovaly špatné vztahy. ■