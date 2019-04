Dáda Patrasová si „zažížalila“ s adepty na Muže roku: Prozradila také, jak vznikají její instagramové halucinace

Dáda Patrasová pomáhala vybírat finalisty Muže roku. Super.cz

"Vždycky jsem byla spíš na starší muže, i když Vito tedy je o třináct let mladší. A na tyhle kluky se sice ráda podívám, potěšilo mě, že znají moje písničky, ale beru je spíš jako děti nebo fanoušky. Taky jsem byla moc ráda, když jsme si tady mohli tu nesmrtelnou Žížalu společně zazpívat," mínila Dáda.

Dostali jsme se i k Dádinu instagramovému účtu, který v poslední době hýbe internetem. Ona sama ovšem odborníkem na grafiku a technologie, pomocí nichž příspěvky vznikají, není. "Dělá je můj přítel Vito. Je to všechno z jeho hlavy. Pro Českou republiku je to možná trochu přes čáru, ale v Itálii to berou jinak. My se neumíme odvázat. A komu se to nelíbí, tak je to jeho hloupost," krčila rameny s tím, že Vitovi ohledně svého instagramového účtu nechá dál volnou ruku. ■