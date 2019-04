Tuhle Čarodějku už znáte: Prošla pěveckými soutěžemi a hrála v mnoha seriálech

Sára Milfajtová bude od září hrát v muzikálu Čarodějka.

Muzikál Čarodějka byl ovšem jejím vysněným dílem, takže kvůli němu neváhá dojíždět z Brna, kde má stálé angažmá. "Pro muzikálovou herečku je to splněný sen, je to jeden z TOP světových muzikálů a každý může závidět všem, kdo mají možnost se na tomto muzikálu podílet," míní Sára.

A jaké má vzpomínky na talentové soutěže, jimiž prošla? "Byla to jak SuperStar, tak Hlas a byla jsem docela úspěšná. Dostala jsem se do živáků v semifinále žen v SuperStar a do battlu ve Voice. Každá takováhle zkušenost, jakou je třeba ta pěvecká soutěž, člověku strašně moc dá, obohatí ho to. Nechci, aby to znělo jako klišé, ale opravdu to tak je. I práce s kamerami, s tím, jak funguje zázemí. Takže jsem za to moc ráda," řekla Super.cz.

Pokud jde o seriály, v nichž se objevila, vyjmenovala jich spousty. "Prošla jsem asi veškerou produkcí televize Nova. Byla jsem v Ulici, Ordinaci, Heleně, Kameňáku. A určitě jsem na spoustu věcí zapomněla. Ale vždycky to byly epizodní roličky," vypočítala Sára, na kterou velká role čeká aspoň na divadle v již zmíněné Čarodějce, kde se bude jako Glinda alternovat s Natálií Grossovou (16) a Nikolou Ďuricovou. ■