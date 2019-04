Sekla s muzikály, ale na složenky pořád má: Známá zpěvačka si nebrala servítky, když hodnotila současná představení

Iva Marešová sekla s muzikály. Super.cz

"Těším se na to. Párkrát už jsem tuhle roli v nějakém díle měla a baví mě to," je ráda v zákulisí Iva. A proč vlastně sekla s muzikály? "Nově nic dalšího nezkouším. Ty doby, kdy se dělala i v muzikálech hezká představení, jsou pryč. Mám pocit, že kvalita těch představení klesá, podle mě klesá i kvalita tvůrců i herců. Za míň peněz se dělají horší věci. A já to nechci podporovat. Nechci to tedy házet do jednoho pytle, krásné věci se určitě dělají, ale mě nepotkávají," svěřila.

Marešová zpívá dál s kapelou Precedens a v roce 2016 vydala album Kéž bouře by přišla s akordeonistou Aliaksandrem Yasinskim a kytaristou Michaelem Vašíčkem. To je teď její priorita: "Vnitřně mám pocit, že se chci věnovat své muzice, svojí kapele, nějakým způsobem se ohýbám na stranu vlastní tvorby," vysvětlila.

A na složenky, kvůli nimž mnozí zpěváci angažmá v muzikálech berou, prý bez problémů má. "Uživí mě to, nestěžuju si, mám se dobře. Vždycky se mi vyplatilo, když jsem šla za tím, co mě baví, za svým srdcem. Vždycky, když mně něco naplnilo duši, tak to naplnilo i peněženku," má štěstí Iva. ■