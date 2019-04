Svatba zrušena kvůli Čarodějce! Muzikálová zpěvačka, kterou přítel požádal o ruku na jevišti, má jinou prioritu

Nikola Ďuricová kvůli Čarodějce nestihne svatbu. Super.cz

Příležitosti zahrát si tak náročnou a pro ni vysněnou roli bere tak vážně, že kvůli ní dokonce odložila i svatbu. Nikolu totiž požádal přítel Lukáš Kofroň o ruku 31. prosince. Se zásnubním prstenem poklekl přímo na jevišti, kde hrála titulní roli v muzikálu Tři oříšky pro Popelku.

"Svatbu do roka a do dne určitě nestihneme. Chci se vdávat v létě, ale v tom letošním budu mít plnou hlavu přípravy na Čarodějku, tak bychom si to ani neužili," svěřila nám Nikola, kterou jsme ovšem varovali, aby ke sňatku vůbec došlo.

V přesně stejné situaci se totiž před lety ocitla ve stejném divadle Michaela Gemrotová (33), která svatbu odložila kvůli hlavní roli ve Fantomovi opery. S přítelem Sašou jsou sice spolu dodnes, vzít se ale nestihli.

